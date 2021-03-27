Под Черкассами при пожаре в жилом доме погибли три человека, из них двое детей (ФОТО)

В Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из них двое детей.

Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Указано, что пожар произошел 27 марта в селе Белозерье Черкасского района в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. В результате пожара пожилая женщина и двое детей получили отравление продуктами горения.

"После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 годов рождения", — доложили в ГСЧС.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

"По предварительным данным, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", — добавили спасатели.

Ранее в Киеве 8 марта произошел пожар в бане. Тогда погибли три человека.

Также сообщалось, что в Одессе во время тушения пожара в частном двухэтажном доме погиб спасатель.