Пожар в Киеве: в бане сгорели три человека — ГСЧС

В ночь с 7 на 8 марта в Святошинском районе города Киева произошел пожар в недостроенной бане.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), результате инцидента погибли три человека.

По данным ГСЧС, пожар случился около 01:26 в здании недостроенной бане размером 10х8 квадратных метров.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и отделку на площади 80 квадратных метров.

В спасательном ведомстве отметили, что к тушению привлекалось 29 человек и пять единиц техники ГСЧС.

Напомним, 9 февраля в Киеве в детском саду, который расположен на улице Василия Кучера в Святошинском районе произошел пожар.

Пожар был ликвидирован персоналом детсада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

Ранее в центре Киева днем в воскресенье, 7 февраля, произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франко, 27/31.