В Киеве сгорел бар в историческом доме на Саксаганского: второй раз за шесть лет (ФОТО)

Серьезный пожар произошел днем 24 марта в историческом двухэтажном здании по улице Саксаганского, 38 в центре столицы, где расположен бар "Бездельники". Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:10. По их прибытию было установлено, что возгорание возникло на крыше. При тушении из помещения эвакуировали 10 человек.

В 15:21 возгорание было ликвидировано на площади 300 квадратных метров, а в 15:57 — ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К тушению было привлечено 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 54 человека личного состава ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что 4 марта 2015 года в этом же здании также произошел масштабный пожар. В ходе его ликвидации погибло двое пожарных из 4-й пожарно-спасательной части — 24-летний замначальника части, старший лейтенант Андрей Ступаковський и 35-летний старший пожарный, сержант Денис Рытов.

Напомним также, что ранее в марте произошел пожар в частном доме престарелых на лесной окраине Киева.