В Винницкой области дотла сгорел кемпинг-отель (ФОТО)

В селе Косаново (Гайсинский район Винницкой области) 13 марта сгорело одноэтажное здание кемпинг-отеля. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар возник в 12:43 и распространился на 200 квадратных метров. В 13:22 возгорание было локализовано, а в 13:50 — ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 18 человек и пять единиц техники, из них от ГСЧС — 16 человек и четыре единицы техники.

Напомним также, что в Киеве 12 марта произошел пожар в частном доме престарелых "Серебряный век", расположенном на границе с лесом около столичной окружной дороги.

Ранее в результате пожара в недостроенной бане в Киеве погибли три человека: огонь тушили 29 человек.

В конце февраля в результате пожара в металлическом ангаре свинокомплекса в Мукачево Закарпатской области погибли 165 свиней.