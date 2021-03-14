Общество 20 минут назад

В Винницкой области дотла сгорел кемпинг-отель (ФОТО)

Пожар на площади 200 квадратных метров смогли потушить за час

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В селе Косаново (Гайсинский район Винницкой области) 13 марта сгорело одноэтажное здание кемпинг-отеля. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар возник в 12:43 и распространился на 200 квадратных метров. В 13:22 возгорание было локализовано, а в 13:50 — ликвидировано.

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Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 18 человек и пять единиц техники, из них от ГСЧС — 16 человек и четыре единицы техники.

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Напомним также, что в Киеве 12 марта произошел пожар в частном доме престарелых "Серебряный век", расположенном на границе с лесом около столичной окружной дороги.

Ранее в результате пожара в недостроенной бане в Киеве погибли три человека: огонь тушили 29 человек.

В конце февраля в результате пожара в металлическом ангаре свинокомплекса в Мукачево Закарпатской области погибли 165 свиней.

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