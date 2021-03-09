Общество 09 марта, 13:03

В Одессе отчаянная пенсионерка подожгла двери Пенсионного фонда — СМИ

Пожарные огонь потушили, у поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Жительница Одессы подожгла двери Главного управления Пенсионного фонда в Одесской области на улице Ришельевской, 60. По информации местного издания "Думская", инцидент произошел 8 марта в 7:01.

Отмечается, что она облила двери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Прибывшие пожарные огонь потушили. Полиции же женщина объяснила свои действия тем, что недовольна мизерной пенсией.

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У поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего вещества. Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.

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Областные управления полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о данном происшествии пока не сообщают.

Отметим в то же время, что с марта украинским пенсионерам проиндексировали выплаты на 11% — в среднем пенсии поднялись на 308 грн.

Напомним также о заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже лет через 15.

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