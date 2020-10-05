Через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии украинцам — Шмыгаль

Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам — уже лет через 15.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи со студентами Львовской политехники, передает Finbalance.

"Из-за демографии у нас все меньше будет трудоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", — сказал глава правительства.

При этом он добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам для себя откладывать на пенсию.

Премьер также отметил, что это произойдет уже в следующем (2021) году.

По его словам, государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.

По данным Пенсионного фонда, его доходы за 3 квартала 2020 года составили 338,2 млрд грн (в том числе 201,3 млрд грн — собственные доходы и 136,9 млрд грн — деньги госбюджета на финансирование бюджетных программ).

В то же время расходы ПФ составили 355,4 млрд грн.

Таким образом, дефицит составил 17,2 млрд грн.

Поступления от ЕСВ — 198,4 млрд грн, что на 16,9 млрд грн меньше плана.

Как сообщалось, в правительственном проекте госбюджета на 2021 год заложены 203,8 млрд грн на поддержку Пенсионного фонда — для обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита денег фонда.

Известно также, что в действующей редакции госбюджета на 2020 год по соответствующей статье предусмотрены расходы на 202,3 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко в середине сентября отмечал, что ожидаемый дефицит Пенсионного фонда до конца года — 13 млрд грн, при этом фонд может рассчитывать на займы с Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов.

По данным Госказначейства, на 1 августа 2020 года долг Пенсионного фонда перед ним увеличился до 61,1 млрд грн (в том числе 13,04 млрд грн — по займам 2020 года), тогда как на начало года было 49,2 млрд грн (в том числе по займам 2019 года — 1,15 млрд грн, остальные суммы — это преимущественно долги 2007-2014 годов).

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят запустить в Украине автоматическое начисление пенсий.