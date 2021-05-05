На трассе Киев-Одесса дотла сгорел двухэтажный автобус (ФОТО)

Двухэтажный автобус Neoplan сгорел дотла на трассе Киев — Одесса днем 5 мая. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, сообщение о возгорании поступило в 14:06.

Автобус находился на 361-м км трассы у села Ревово Березовского (ранее Ширяевского) района. Отмечается, что все 60 пассажиров покинули автобус самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

В 15:11 пожар был локализован, а в 15:41 полностью ликвидирован. Спасатели обошлись одной пожарной машиной с четырьмя сотрудниками.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, автобус двигался в направлении Киева, однако число пассажиров указывается 36.

"Сейчас правоохранители помогают пассажирам добраться до места назначения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — добавили в полиции.

Напомним также, что 11 апреля автобус ПАЗ сгорел на улице в Дрогобыче Львовской области. В феврале во Львове серьезный пожар произошел в кабине трамвая.