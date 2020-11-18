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1 час назад

В Чернигове обстреляли автобус "Автолюкса" с пассажирами (ФОТО)

Автобусам перевозчика уже третий раз разбивают стекла после открытия рейса Киев-Чернигов

Фото: Автолюкс Фото: Автолюкс
Фото: Автолюкс

Компания "Автолюкс" заявляет об обстреле своего автобуса в Чернигове рано утром 18 ноября. Согласно сообщению на Facebook-странице перевозчика, около 4:30 автобус двигался по улице Ремесленной, однако недалеко от места плановой остановки водитель услышал хлопок, за которым последовал звон разбитого стекла.

Отъехав на безопасное расстояние, он остановил автобус, сообщил о произошедшем диспетчеру и вызвал полицию. В салоне было три пассажира, от осколков разбитого стекла они не пострадали. Их забрал другой автобус, прибывший на место происшествия.

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В "Автолюксе" отмечают, что характер повреждений автобуса может свидетельствовать об обстреле из пневматического оружия.

"Полный, сплошной кошмар! Нет слов! Могли пострадать люди! Просто на голову не лезет. Сначала угрожают, потом уродуют автобусы, а теперь еще и обстрел... А в салоне пассажиры! Парадокс! Оказывается, все мы в Украине абсолютно беззащитны, если работаем и действуем в правовом поле!" — возмущены в компании.

"Автолюкс" подчеркивает, что является официальным пассажирским перевозчиком, имеет все необходимые разрешения и платит налоги, однако сталкивается с уже третьим нападением на свои автобусы в Чернигове после открытия рейсов из Киева в этот город 9 сентября.

Так, 2 октября в 0:30 на улице Громадской на дорогу выбежали люди в масках и начали бросать в автобус тяжелые предметы. В результате нападения в автобусе было повреждено лобовое стекло и полностью выбиты боковые рамы.

Второй инцидент произошел 10 ноября в 23:40, когда неизвестные разбили лобовое стекло автобуса, ехавшего от автостанции "Голливуд" в автопарк. Кроме того, ранее в пункты продаж билетов "Автолюкса" обращались лица с угрозами, утверждают в компании. Всю информацию представители перевозчика передали в правоохранительные органы.

Отметим также, что накануне Госбюро расследований задержало главу одного из областных управлений "Укртрансбезопасности", которого обвиняют в вымогательстве взяток с автоперевозчиков.

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