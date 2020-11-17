ГБР задержало главу облуправления "Укртрансбезопасности": вымогал взятки с маршрутчиков

Следователи Государственного бюро расследований 16 ноября задержали руководителя одного из областных управлений Госслужбы по безопасности на транспорте. Об этом говорится в сообщении ГБР.

По предварительной информации, чиновник систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячные взятки в сумме от 20 тысяч до 100 тысяч грн за непроведение проверок соблюдения лицензионных условий перевозок на маршрутных такси, а также грузовых перевозок международного сообщения.

Отмечается, что мужчина способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты; а также лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов на пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении.

Задержали его прямо в служебном кабинете при получении очередной части взятки за уменьшение суммы штрафных санкций за административное правонарушение.

В сентябре-ноябре правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения взяток должностным лицом на общую сумму более 200 тысяч грн.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса), избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, в конце августа "Укртрансбезопасность" получила нового руководителя — им стал Егор Прокопчук.