Транспорт 50 минут назад

ГБР задержало главу облуправления "Укртрансбезопасности": вымогал взятки с маршрутчиков

Задержали чиновника прямо в служебном кабинете при получении очередной суммы

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований 16 ноября задержали руководителя одного из областных управлений Госслужбы по безопасности на транспорте. Об этом говорится в сообщении ГБР.

По предварительной информации, чиновник систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячные взятки в сумме от 20 тысяч до 100 тысяч грн за непроведение проверок соблюдения лицензионных условий перевозок на маршрутных такси, а также грузовых перевозок международного сообщения.

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Отмечается, что мужчина способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты; а также лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов на пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении.

Задержали его прямо в служебном кабинете при получении очередной части взятки за уменьшение суммы штрафных санкций за административное правонарушение.

В сентябре-ноябре правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения взяток должностным лицом на общую сумму более 200 тысяч грн.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса), избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, в конце августа "Укртрансбезопасность" получила нового руководителя — им стал Егор Прокопчук.

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