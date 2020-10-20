Автобусный лоукостер FlixBus анонсировал запуск 3 новых линий из Украины

Крупнейший в Европе оператор автобусных перевозок FlixBus объявил об открытии трех новых международных линий из Украины — в Польшу и Чехию.

В частности, на карту маршрутов добавили три областных центра — Черновцы, Ивано-Франковск и Луцк, сообщает ЦТС.

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Указано, что все новые линии будут отправляться 2 раза в неделю, начиная с 4 ноября, а в первые две недели поездок билеты можно купить со скидкой.

"Сегодня FlixBus в Украине выходит на новый уровень, мы, наконец, запускаем здесь новые зеленые линии с полными стандартам FlixBus, особенно для нас было важно соединить брендированными автобусами Киев и Варшаву", — заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Таким образом, FlixBus теперь будет доступен в 12 украинских областях.

"Мы расширяемся во времена, когда всем туристическим бизнесам приходится нелегко, но спрос на поездки между Украиной и Польшей существует даже сейчас, когда путешествовать могут, в основном, трудовые мигранты", — отметил он.

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При этом в FlixBus добавили, что две из новых линий — №3222 Киев-Варшава-Щецин и №3241 Черновцы-Варшава — будут с полными стандартами и фирменными зелеными автобусами FlixBus.

Маршруты этих линий:

№3222: Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава — Лодзь — Познань — Гожув-Велькопольский — Щецин;

№3241: Черновцы — Коломыя — Ивано-Франковск — Львов — Люблин — Варшава.

Полный маршрут линии CUA025: Львов — Краков — Катовице — Богумин — Острава.

Как заверили в лоукостере, автобусы всех трех новых линий будут соответствовать базовым стандартам FlixBus:

- туалет в автобусе;

- розетки;

- удобные сиденья с увеличенным пространством для ног;

- бесплатный Wi-Fi на борту;

- кондиционеры;

- водители прошли специальное обучение от FlixBus.

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"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Пассажиры обязаны во время поездки носить маску, закрывая ею нос и рот", — говорится в сообщении.

Компания также напоминает клиентам о необходимости внимательно проверять правила въезда в страну перед планированием поездки.

Напомним, с 25 июня 2020 года после послабления карантина FlixBus возобновил международные рейсы из Украины в Евросоюз. В компании также заявили, что повысили стандарты безопасности и гигиены, чтобы максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков.