В Украине запустили интерактивную карту с правилами выезда за границу при пандемии

Министерство иностранных дел Украины запустило интерактивную карту с информацией о разрешениях и ограничениях въезда в страны во время пандемии коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Указано, что карта имеет 2 раздела: правила транзитного проезда и правила выезда за границу для граждан Украины.

При этом на карте разными цветами показано, есть ли ограничения для украинцев на пересечение границ.

"После нажатия на нужную карту появляется объяснение ограничений или разрешений для украинских граждан, а также последнее обновление информации", — говорится в сообщении.

Карта уже работает в тестовом режиме и доступна тут.

Предполагается, что данные на карте будут регулярно обновлять посольства Украины в разных странах.

"Запущена она в тестовом режиме. Предполагается, что сейчас многие люди будут (заходить). Если будут провисания, отнеситесь с пониманием", — призвал глава МИД.

Кулеба также заверил, что карту будут поддерживать до тех пор, пока в мире будут оставаться ограничения, связанные с пандемией.

Кроме того, министр порекомендовал украинцам, которые планируют выезжать за границу, зарегистрироваться в системе "Друг". Этот проект пока используют для предупреждения, при необходимости — розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом: природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса.

В то же время пока страны-члены ЕС продолжили запрет на въезд иностранцев в Евросоюз. Однако уже с 1 июля они могут начать открывать границы для туристов.