Украина возобновляет международные авиарейсы

С сегодняшнего дня, 15 июня, Украина запускает международное авиасообщение. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Таким образом, украинцы уже могут полететь в Албанию, США, Турцию, Великобританию, передает "РБК-Украина".

Граждане могут полететь в эти страны при таких условиях:

Албания, США — без ограничений на границе, без тестирования;

Великобритания — карантин 14 дней;

Турция — без ограничений на границе, тестирование по прибытию.

Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией — с 1 июля.

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Киевский международный аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai в Дубай, Israir в Тель-Авив.

Кроме того, 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубаи, Остенде, Тель-Авива

В Украине для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила.

К странам "красной" зоны относятся те, где количество активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновились внутренние перелеты. В связи с этим, Госавиаслужба опубликовала требования, которые должны выполнять аэропорты, авиаперевозчики и пассажиры с целью соблюдения безопасности в условиях пандемии коронавируса.