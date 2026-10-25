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Тотальное уничтожение: Россия за сутки атаковала торговые центры сети "Эпицентр" в четырех городах
Компания "Эпицентр" официально заявила о тотальном уничтожении сети после того, как российские войска менее чем за сутки атаковали ее торговые центры в Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве. В результате вражеских ударов и масштабных пожаров в этих городах пострадали среди гражданских и спасателей.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Эпицентра".
"Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова менее чем за сутки", - говорится в сообщении компании в Facebook.
В Эпицентре назвали удары "тотальным уничтожением сети".
25 октября российские кафиры атаковали ТЦ "Эпицентр" в Полтаве, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
"Враг атаковал ТЦ "Эпицентр" в Полтаве. Возник пожар. Информация о масштабах разрушений уточняется. Ликвидация последствий атаки продолжается. Предварительно травмы получила 52-летняя женщина", - сообщил он.
Российские войска в воскресенье, 25 октября, атаковали торговый объект в Запорожье. В результате удара возник пожар, сообщил председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. Информация о пострадавших нет, отметил Федоров. Спасатели локализовали возникший после удара пожар.
Также российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Основянском районе Харькова. Здание, ранее уже терпевшее повреждения вследствие российских атак, было уничтожено.
Что известно об атаках на "Эпицентры"
Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.
В ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы.
Вечером 20 октября враг атаковал торговый центр в Первомайске Николаевской области, а в ночь на 21 октября попал по объекту в Умани Черкасской области.
20 октября российский дрон атаковал здание торгового центра "Эпицентр" в Дубно Ровенской области.
Этой же ночью российская армия повредила складские помещения компании в Ковеле Волынской области.
13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.
12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.
9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.