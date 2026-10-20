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Дрон атаковал торговый центр "Эпицентр" в Дубно Ровенской области

"Эпицентр" потерпел очередной удар
"Эпицентр" потерпел очередной удар. Фото: epicentr-k

20 октября российский дрон атаковал здание торгового центра "Эпицентр" в Дубно Ровенской области.

Как сообщает Dilo, об этом пишет Украинская Рада Торговых Центров (УРТЦ).

Согласно опубликованным в сети видеоматериалам, зафиксировано повреждение крыши торгового центра. Также взрывной волной выбило окна в соседнем многоквартирном доме.

По оперативной информации в Дубно обошлось без погибших. Информация о раненых непосредственно на объекте уточняется.

Атака на торговый центр Дубно стала продолжением целенаправленных ударов по гражданской и логистической инфраструктуре сети "Эпицентр". В частности, в эту же ночь российская армия повредила складские помещения компании в Ковеле Волынской области.

13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.

Автор:
Светлана Манько

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