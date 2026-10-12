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Россияне ударили по "Эпицентру" в Днепре: вспыхнул пожар в торговом центре (ФОТО)
Российская армия нанесла удар по торговому центру сети "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания.
Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, оккупанты нанесли удар по Днепровскому району города, в результате чего вспыхнул пожар на одном из этажей торгового центра.
Сообщение руководителя ОВА сопровождают фотографии с места происшествия: на поврежденном здании заметно название торгового центра - "Эпицентр".
В настоящее время профильные службы уточняют данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений.
Напомним, 9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.
Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября РФ нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.
Также российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр" в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.