Россияне ударили по "Эпицентру" в Днепре: вспыхнул пожар в торговом центре (ФОТО)

Российская армия нанесла удар по торговому центру сети "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, оккупанты нанесли удар по Днепровскому району города, в результате чего вспыхнул пожар на одном из этажей торгового центра.

Сообщение руководителя ОВА сопровождают фотографии с места происшествия: на поврежденном здании заметно название торгового центра - "Эпицентр".

В настоящее время профильные службы уточняют данные о возможных пострадавших и масштабах разрушений.

Фото: Днепропетровской ОВА

Фото: Днепропетровской ОВА

Напомним, 9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября РФ нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.

Также российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр" в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.