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Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)

атака
Российская армия атаковала ударными беспилотниками «Эпицентр» в Николаеве

Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Николаевская ОВА.

Сначала в результате атаки пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали. Позже россияне нанесли повторный удар по торговому центру, ранения получила 17-летняя девушка.

Фото 2 — Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)
Фото 3 — Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)

"Общественное" пишет, что в Николаеве под удар попал Эпицентр, возник пожар. Очевидцы происшествия и работники торгового центра отмечают, что благодаря заранее подготовленным укрытиям удалось избежать больших жертв среди персонала.

Фото 4 — Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)
Спасатели ликвидируют последствия удара по торговому центру. Николаев/Александр Гордиенко
Фото 5 — Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)
Последствия атаки российских ударных дронов на торговый центр "Эпицентр" в Николаеве. Николаев/Александр Гордиенко

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

Российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр" в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.

24 августа армия РФ атаковала "Эпицентр" в Одессе.

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне   уничтожили   два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.

Автор:
Светлана Манько

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