- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Россия атаковала реактивными дронами "Эпицентр" в Николаеве: есть пострадавшие (ФОТО)
Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Николаевская ОВА.
Сначала в результате атаки пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали. Позже россияне нанесли повторный удар по торговому центру, ранения получила 17-летняя девушка.
"Общественное" пишет, что в Николаеве под удар попал Эпицентр, возник пожар. Очевидцы происшествия и работники торгового центра отмечают, что благодаря заранее подготовленным укрытиям удалось избежать больших жертв среди персонала.
Что известно об атаках на "Эпицентры"
Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.
Российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр" в Запорожье 28 августа, в результате чего здание получило повреждения.
24 августа армия РФ атаковала "Эпицентр" в Одессе.
Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.
На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.