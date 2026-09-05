Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Як пише Dilo, про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Спочатку внаслідок атаки постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували. Пізніше росіяни завдали повторного удару по торговельному центру, поранення дістала 17-річна дівчина.

"Суспільне" пише, що у Миколаєві під удар потрапив Епіцентр, виникла пожежа. Очевидці події та працівники торговельного центру зазначають, що завдяки заздалегідь підготовленим укриттям вдалося уникнути значно більших жертв серед персоналу.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по торговельному центру. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Наслідки атаки російських ударних дронів на торговельний центр "Епіцентр" у Миколаєві. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Російські війська завдали удару по території торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі 28 серпня, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

24 серпня армія РФ атакувала "Епіцентр" в Одесі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.