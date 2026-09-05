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Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)

атака
Російська армія атакувала ударними безпілотниками «Епіцентр» у Миколаєві

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Як пише Dilo, про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Спочатку внаслідок атаки постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували. Пізніше росіяни завдали повторного удару по торговельному центру, поранення дістала 17-річна дівчина.

Фото 2 — Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)
Фото 3 — Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)

"Суспільне" пише, що у Миколаєві під удар потрапив Епіцентр, виникла пожежа.  Очевидці події та працівники торговельного центру зазначають, що завдяки заздалегідь підготовленим укриттям вдалося уникнути значно більших жертв серед персоналу.

Фото 4 — Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по торговельному центру. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко
Фото 5 — Росія атакувала реактивними дронами "Епіцентр" у Миколаєві: є постраждалі (ФОТО)
Наслідки атаки російських ударних дронів на торговельний центр "Епіцентр" у Миколаєві. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Російські війська завдали удару по території торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі 28 серпня, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

24 серпня армія РФ атакувала "Епіцентр" в Одесі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.

Автор:
Світлана Манько

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