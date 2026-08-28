Росіяни атакували "Епіцентр" у Запоріжжі: є постраждалі та масштабна пожежа

Атака на “Епіцентр” у Запоріжжі сталася 28 серпня. Російські війська завдали удару по території торговельного центру, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

Як пише Delo.ua, про це інформує керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія знову вдарила по "Епіцентру"

"Ворог вкотре завдав удару по території торгівельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - написав Федоров.

Унаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень. За попередніми даними, російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет, після чого виникла пожежа площею близько 2 тис. кв. м.

За оновленою інформацією, внаслідок удару поранень дістали чотири людини.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.