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Україна збільшила передачу зерна через західні кордони: хто приймає найбільше
Передача українського зерна через західні залізничні переходи у вересні зросла до 278 вагонів на добу. Це на 44% більше, ніж у серпні. Найбільше приймає Словаччина.
Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.
Хто приймає найбільше зерна
Як зазначили представники "Укрзалізниці" під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку 17 вересня, найбільший середньодобовий обсяг передачі припадає на українсько-словацькі переходи — 82,5 вагона. Порівняно із серпнем показник зріс на 41 вагон.
Через українсько-угорські переходи щодоби передають 66 вагонів із зерном. Це на 17 вагонів більше, ніж у серпні.
На українсько-польських переходах середньодобовий показник зріс на 8,5 вагона — до 65 вагонів.
До Румунії щодоби передають 64,5 вагона із зерном. За місяць показник збільшився на 19 вагонів.
Таким чином, у вересні передача українського зерна через усі чотири західні залізничні напрямки зросла порівняно із серпнем.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.