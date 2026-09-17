Україна збільшила передачу зерна через західні кордони: хто приймає найбільше

Передача українського зерна через західні залізничні переходи у вересні зросла до 278 вагонів на добу. Це на 44% більше, ніж у серпні. Найбільше приймає Словаччина.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Хто приймає найбільше зерна

Як зазначили представники "Укрзалізниці" під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку 17 вересня, найбільший середньодобовий обсяг передачі припадає на українсько-словацькі переходи — 82,5 вагона. Порівняно із серпнем показник зріс на 41 вагон.

Через українсько-угорські переходи щодоби передають 66 вагонів із зерном. Це на 17 вагонів більше, ніж у серпні.

На українсько-польських переходах середньодобовий показник зріс на 8,5 вагона — до 65 вагонів.

До Румунії щодоби передають 64,5 вагона із зерном. За місяць показник збільшився на 19 вагонів.

Таким чином, у вересні передача українського зерна через усі чотири західні залізничні напрямки зросла порівняно із серпнем.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вважає реалістичною оцінку експортного потенціалу перевезень зерна залізницею через Молдову в обсязі 4,5 мільйона тонн на рік, а також бачить можливості для подальшого збільшення вантажопотоку цим напрямком.