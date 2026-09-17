Украина увеличила передачу зерна через западные границы: кто принимает больше всего

Передача украинского зерна через западные железнодорожные переходы в сентябре выросла до 278 вагонов в сутки. Это на 44% больше, чем в августе. Больше всего принимает Словакия.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Кто принимает больше всего зерна

Как отметили представители "Укрзализныци" во время онлайн-совещания с участниками аграрного рынка 17 сентября, наибольший среднесуточный объем передачи приходится на украинско-словацкие переходы - 82,5 вагона. По сравнению с августом показатель вырос на 41 вагон.

Через украинско-венгерские переходы ежесуточно передают 66 вагонов с зерном. Это на 17 вагонов больше, чем в августе.

На украинско-польских переходах среднесуточный показатель вырос на 8,5 вагона – до 65 вагонов.

В Румынию ежесуточно передают 64,5 вагона с зерном. В месяц показатель увеличился на 19 вагонов.

Таким образом, в сентябре передача украинского зерна через все четыре западных железнодорожных направления выросла по сравнению с августом.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" считает реалистической оценку экспортного потенциала перевозок зерна по железной дороге через Молдову в объеме 4,5 миллиона тонн в год, а также видит возможности для дальнейшего увеличения грузопотока этим направлением.