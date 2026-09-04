"Укрзализныця" готова наращивать зерновой транзит через Молдову до более 4,5 млн. тонн в год

АО "Укрзализныця" считает реалистичной оценку экспортного потенциала перевозок зерна по железной дороге через Молдову в объеме 4,5 миллиона тонн в год, а также видит возможности для дальнейшего увеличения грузопотока этим направлением.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ответ "Укрзализныци" на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее соответствующую оценку пропускной способности озвучил бывший руководитель Молдавских железных дорог Олег Тофилат. В то же время министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отмечал, что в настоящее время мощность железнодорожного маршрута через Молдову для экспорта украинской агропродукции составляет 500-800 тысяч тонн.

Технические условия для масштабирования и позиция по тарифам

Для наращивания объемов перевозок необходимо увеличить перерабатывающую способность пограничных станций, устранить технологические ограничения на пограничных переходах, оптимизировать контрольные процедуры и усовершенствовать организацию движения поездов. Реализация этих мер позволит обеспечить стабильность перевозок в случае повышения спроса на этот коридор.

В то же время "Укрзализныця" отмечает, что при текущих условиях нет возможности вводить дополнительные скидки на внутренние тарифы, поскольку это создает риски ухудшения собственного финансового состояния и препятствует выполнению основной функции по перевозке грузов.

Для решения логистических задач компания с конца июля еженедельно проводит совещания с перевозчиками Молдовы, Польши, Румынии, Венгрии и Словакии, а также операторами терминалов и грузовладельцами. Участники рынка разрабатывают механизмы ослабления инфраструктурных ограничений и альтернативные маршруты экспорта через западные пограничные переходы и порты Дунайского региона.

Кроме того, с 10 августа между Украиной и Молдовой действует договоренность о 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов, которая будет действовать до конца 2026 года.

Напомним, "Укрзализныця" перевезла почти 1,3 млн тонн зерна в августе . В августе 2026 года по железной дороге транспортировали 1 млн 296,5 тыс. тонн зерновых грузов, что на 34,7% меньше, чем в июле, и на 53,9% ниже показателя августа 2025 года.