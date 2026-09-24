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Новости
Дата публикации

Российские атаки повредили более 1600 энергообъектов Украины, потеряно 9 ГВт генерации – Шмигаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль выступил на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН / Минэнерго

Российские атаки повредили 1613 энергетических объектов Украины. Только за прошедшую зиму страна потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что обеспечение работы энергосистемы необходимо для поддержания жизнедеятельности и экономики страны. Целью является не только восстановление поврежденного оборудования, но построение новой устойчивой системы.

Отдельно министр сообщил о работе Фонда поддержки энергетики Украины. До конца 2026 года планируется привлечь к нему более 400 млн евро. Средства должны направлять на закупку энергетического оборудования и ремонтные работы.

По словам Шмыгаля, поддержка энергетики предполагает не только замену поврежденного оборудования, но и развитие децентрализованного поколения и других элементов энергетической системы.

"Поддержка энергетического сектора Украины - это не только замена поврежденного оборудования. Это инвестиция в более устойчивую, децентрализованную, эффективную и европейскую энергетическую систему", - отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось. Украина планирует в течение года восстановить и построить более 10 ГВт энергетических мощностей и усилить их защиту от российских атак.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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