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Украина получила более 4700 единиц энергооборудования: что еще должны передать

Четыре области получили от Австрии и Швеции оборудование для защиты энергосистемы
С начала года в Украину поступило 4736 единиц энергетического оборудования

Международные партнеры передали Украине 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи энергетике с начала года. Ожидается поступление еще более тысячи единиц оборудования, включая 767 генераторов и 266 трансформаторов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Что уже доставили

Среди полученного оборудования – генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и котельные, которые помогают удерживать стабильность энергосистемы.

По данным Минэнерго, с начала года из складов гуманитарного хаба в регионы отправили 589 грузов общим весом 5,6 тыс. тонн. Среди них – 3 305 генераторов, 257 трансформаторов и 190 единиц блочно-модульных котельных (БМК), когенерационных установок (КГУ) и котлов.

Объемы помощи и партнеры

С марта 2022 года в Украину поступило 2557 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием. Их общий вес превысил 32,5 тыс. тонн. Более 29,5 тыс. тонн оборудования уже распределили между регионами.

Энергетическую гуманитарную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения оказала 41 страна. Среди них Австрия, Германия, Польша, США, Канада, Япония, Франция, Чехия, Швеция, Финляндия, Норвегия и другие государства. В помощь также присоединились международные организации.

Напомним, с января по июль 2026 года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования. Со складов энергетического хаба Минэнерго в регионы отправили 448 грузов гуманитарной помощи общим весом 3,6 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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