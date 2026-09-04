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Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования: какие регионы получили помощь

мобильные генераторы
Украина получила 18 тонн энергооборудования от швейцарской Tetra Laval / Минрозвития общин и территорий

В августе со складов хабов Минэнерго к объектам критической инфраструктуры в четырех областях Украины и железной дороге передали 18 тонн энергетического оборудования.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Энергетическое оборудование поступило в Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Что передали

В состав гуманитарного груза вошли:

  • дизельные генераторы;  
  • бензиновые генераторы;  
  • накопители энергии;  
  • силовые кабели;  
  • другое электрооборудование.

Переданная техника предназначена для поддержки энергетической, тепловой, медицинской и железнодорожной инфраструктур. Помощь предоставлена при поддержке швейцарской компании Tetra Laval International SA.

О Tetra Laval InternationalSA

Tetra Laval International SA – швейцарская компания, выполняющая финансовые, управленческие и контрольные функции для международной корпорации шведского происхождения Tetra Laval Group.

В состав корпорации входят три промышленные группы:

  • Tetra Pak – переработка и упаковка жидких пищевых продуктов;  
  • DeLaval – оборудование для молочных ферм;  
  • Sidel – оборудование для розлива и упаковки.

В Украине компания принимает участие в гуманитарных и энергетических проектах, предоставляя оборудование для поддержки инфраструктуры и медицинской сферы.

Напомним, в начале августа хабы экстренной помощи Минэнерго направили более 48 тонн оборудования из Швейцарии для поддержки критически важных предприятий в пяти прифронтовых и центральных регионах.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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