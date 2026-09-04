Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования: какие регионы получили помощь

В августе со складов хабов Минэнерго к объектам критической инфраструктуры в четырех областях Украины и железной дороге передали 18 тонн энергетического оборудования.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Энергетическое оборудование поступило в Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

Что передали

В состав гуманитарного груза вошли:

дизельные генераторы;

бензиновые генераторы;

накопители энергии;

силовые кабели;

другое электрооборудование.

Переданная техника предназначена для поддержки энергетической, тепловой, медицинской и железнодорожной инфраструктур. Помощь предоставлена при поддержке швейцарской компании Tetra Laval International SA.

О Tetra Laval InternationalSA

Tetra Laval International SA – швейцарская компания, выполняющая финансовые, управленческие и контрольные функции для международной корпорации шведского происхождения Tetra Laval Group.

В состав корпорации входят три промышленные группы:

Tetra Pak – переработка и упаковка жидких пищевых продуктов;

DeLaval – оборудование для молочных ферм;

Sidel – оборудование для розлива и упаковки.

В Украине компания принимает участие в гуманитарных и энергетических проектах, предоставляя оборудование для поддержки инфраструктуры и медицинской сферы.

Напомним, в начале августа хабы экстренной помощи Минэнерго направили более 48 тонн оборудования из Швейцарии для поддержки критически важных предприятий в пяти прифронтовых и центральных регионах.