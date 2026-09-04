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Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования: какие регионы получили помощь
В августе со складов хабов Минэнерго к объектам критической инфраструктуры в четырех областях Украины и железной дороге передали 18 тонн энергетического оборудования.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Энергетическое оборудование поступило в Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Сумскую области.
Что передали
В состав гуманитарного груза вошли:
- дизельные генераторы;
- бензиновые генераторы;
- накопители энергии;
- силовые кабели;
- другое электрооборудование.
Переданная техника предназначена для поддержки энергетической, тепловой, медицинской и железнодорожной инфраструктур. Помощь предоставлена при поддержке швейцарской компании Tetra Laval International SA.
О Tetra Laval InternationalSA
Tetra Laval International SA – швейцарская компания, выполняющая финансовые, управленческие и контрольные функции для международной корпорации шведского происхождения Tetra Laval Group.
В состав корпорации входят три промышленные группы:
- Tetra Pak – переработка и упаковка жидких пищевых продуктов;
- DeLaval – оборудование для молочных ферм;
- Sidel – оборудование для розлива и упаковки.
В Украине компания принимает участие в гуманитарных и энергетических проектах, предоставляя оборудование для поддержки инфраструктуры и медицинской сферы.
Напомним, в начале августа хабы экстренной помощи Минэнерго направили более 48 тонн оборудования из Швейцарии для поддержки критически важных предприятий в пяти прифронтовых и центральных регионах.