Швейцария объявила третий конкурс проектов по восстановлению Украины с бюджетом 50 млн франков

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) объявил третий конкурс инвестиционных проектов по экономическому восстановлению и восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями. Общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн. швейцарских франков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Проекты будут реализовываться в следующих областях:

строительство;

машиностроение;

возобновляемая энергетика;

инфраструктура;

промышленное производство;

агробизнес;

ИТ и цифровизация.

Их осуществление предусмотрено до 2031 года.

"Этот конкурс работает по принципу софинансирования. Швейцарская сторона поддерживает инвестиционные проекты, которые реализуются через украинские предприятия и создают долгосрочную ценность для экономики Украины. Мы рассчитываем на качественные инвестиционные проекты, которые будут способствовать модернизации экономики, развитию производства и инфраструктуры, создавать рабочие места и долгосрочное экономическое восстановление Украины", - отметил заместитель министра Егор Перелигин.

Представление проектных заявок продлится с 27 мая по 20 сентября 2026 года. Заявки, поданные после дедлайна, рассматриваться не будут. Подробная информация по условиям участия, критериям соответствия и перечню необходимых документов доступна на официальном сайте конкурса SECO.

Конкурс продолжает предварительные инициативы Швейцарии, направленные на поддержку экономического восстановления Украины, и сосредотачивается, прежде всего, на поддержке проектов частного сектора, которые должны создать долгосрочную экономическую ценность для Украины.

Напомним, 9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.