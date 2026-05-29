Швейцарія оголосила третій конкурс проєктів для відновлення України з бюджетом 50 млн франків

правори Швейцарії та України, вазон, стіл, вікно
Швейцарія оголосила третій конкурс проєктів для відновлення України / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив третій конкурс інвестиційних проєктів з економічного відновлення та відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкти реалізовуватимуться у наступних сферах:

  • будівництво; 
  • машинобудування; 
  • відновлювана енергетика; 
  • інфраструктура; 
  • промислове виробництво; 
  • агробізнес; 
  • ІТ та цифровізація.

Їх втілення передбачене до 2031 року.

"Цей конкурс працює за принципом співфінансування. Швейцарська сторона підтримує інвестиційні проєкти, які реалізовуються через українські підприємства та створюють довгострокову цінність для економіки України. Ми розраховуємо на якісні інвестиційні проєкти, які сприятимуть модернізації економіки, розвитку виробництва та інфраструктури, створюватимуть робочі місця і довгострокове економічне відновлення України", — зазначив заступник міністра Єгор Перелигін.

Подання проєктних заявок триватиме з 27 травня до 20 вересня 2026 року. Заявки, подані після дедлайну, розглядатися не будуть. Детальна інформація щодо умов участі, критеріїв відповідності та переліку необхідних документів доступна на офіційному сайті конкурсу SECO.

Конкурс продовжує попередні ініціативи Швейцарії, спрямовані на підтримку економічного відновлення України, та зосереджується насамперед на підтримці проєктів приватного сектору, які мають створити довгострокову економічну цінність для України.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. 

Автор:
Тетяна Ковальчук