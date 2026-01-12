Швейцарія оголосила другий конкурс проєктів для відбудови України з участю приватного сектору

9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

На конкурс передбачено до 150 мільйонів швейцарських франків співфінансування.

До участі запрошуються швейцарські компанії, які працюють в Україні, з пропозиціями пріоритетних проєктів, орієнтованих на потреби держави, з ключовим акцентом на зміцнення публічної інфраструктури. Обсяг грантового фінансування для одного проєкту може становити від 3 до 30 мільйонів швейцарських франків.

Рішення щодо підтримки проєктів ухвалює спільний комітет, до складу якого входять представники урядів Швейцарії та України. На першому етапі оцінюються подані пропозиції за визначеними критеріями, після чого відібрані компанії запрошуються подати повністю опрацьовані заявки та пройти інтерв’ю для уточнення деталей.

Другий конкурс відкритий до 8 березня 2026 року.

Конкурс базується на досвіді першого Call for Proposals у 2025 році, який привернув значний інтерес: близько 60 швейцарських компаній подали майже 80 проєктних пропозицій.

Тоді підтримку отримали 12 найкращих ініціатив на загальну суму 93 мільйони франків у сферах інфраструктури (енергетика та житло), громадського транспорту, охорони здоров’я та гуманітарного розмінування. Наразі всі ці проєкти перебувають на етапі реалізації.

Додамо, Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.