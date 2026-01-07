Запланована подія 2

США працюють з BlackRock над проектом майбутнього післявоєнного відновлення України – Віткофф

Стів Віткофф
Спеціальний посланник США Стів Віткофф / Офіс президента

Спеціальний посланник США Стів Віткофф зробив анонс проєкту післявоєнного відновлення України, до якого залучена компанія BlackRock, та заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо двосторонніх безпекових гарантій.

Як пише Delo.ua, про це він поінформував у соцмережі Х.

Анонс проєкту післявоєнного відновлення України

"Ми досягли значного прогресу у кількох ключових напрямках, зокрема щодо рамок двосторонніх безпекових гарантій та плану розвитку", — заявив Віткофф за підсумками зустрічей у Парижі.

За його словами, США заохочені співпрацею та партнерським підходом між сторонами.

Віткофф повідомив, що США співпрацюють із компанієюBlackRock та її керівником Ларрі Фінком над проектом майбутнього України.

"Це, як ми сподіваємося, створить великі можливості для людей, які повертаються з війни, і вони знайдуть там чудові робочі місця. Ми думаємо, що це буде дуже, дуже важливо для народу України", —  - запевнив спецпосланець.

Він додав, що сподівається досягти додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому.

Про BlackRock

BlackRock - це найбільша у світі американська міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка управляє трильйонами доларів активів для інституційних інвесторів та приватних осіб.

Заснована у 1988 році Ларрі Фінком, вона стала гігантом в управлінні активами, відома своєю платформою аналізу ризиків Aladdin, а також активно працює з урядами та бере участь у проєктах відновлення країн, таких як Україна.

BlackRock залучена до розробки економічного плану для України, що розглядається як важливий крок для залучення іноземних інвестицій у відновлення країни.

Влітку Bloomberg писав, що BlackRock припинив роботу над створенням багатомільярдного фонду відновлення України ще на початку 2025 року через зміну політичного контексту у США після перемоги Дональда Трампа.

Автор:
Світлана Манько