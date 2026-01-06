Україна, Франція та Британія підписали тристоронню декларацію у Парижі: реакція лідерів

У Парижі підписано спільну декларацію всіх учасників Коаліції охочих та тристоронню декларацію України, Франції та Британії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

Президент наголосив, що документи містять конкретні домовленості і посилюють готовність коаліції до підтримки безпеки та завершення війни.

"Важливо, що сьогодні є грунтовні документи коаліції. Це не тільки слова. Конкретика. Спільна декларація усіх країн учасників Коаліції охочих та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є. І це сигнал, наскільки Європа і вся коаліція охочих готові працювати заради безпеки", - заявив Зеленський.

Президент повідомив, що підписані документи посилюють юридичну основу для роботи в парламентах інших країн. Це дозволить коаліції бути готовою швидко розгорнути сили, коли дипломатичні домовленості щодо завершення війни будуть досягнуті.

За його словами, деталі вже опрацьовані в межах інших документів: визначено, які країни готові взяти на себе лідерство у забезпеченні безпеки на землі, у повітрі та на морі, а також у відновленні. Також узгоджено необхідні сили та принципи їх управління.

Реакція лідерів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що зустріч лідерів Коаліції охочих у Парижі продемонструвала єдність країн-партнерів у підтримці України.

Вона підкреслила, що спільна заява лідерів стала чітким сигналом солідарності: усі країни готові підтримувати Україну зараз і працювати разом задля безпечного, стабільного та процвітаючого майбутнього.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України "Коаліцією охочих".

За його словами, на зустрічі 35 країн-учасниць Коаліції разом із президентом Зеленським та делегацією США було досягнуто важливого прогресу у створенні надійних гарантій безпеки для України. Декларація вперше формалізує спільні зусилля країн Коаліції, України та США та деталізує компоненти цих гарантій.

"Також ми формалізували тут координаційну групу, яка повністю інтегрує всі відповідні військові сили та забезпечить оперативну координацію між Коаліцією охочих, Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона надаватиме підтримку у координації зі штаб-квартирою Коаліції в Парижі, - сказав він.

Як зазначив Макрон, у рамках Коаліції охочих, на основі всієї роботи, виконаної за останні кілька місяців, сторони "консолідували наш підхід". Таким чином, декларація визначає компоненти гарантій безпеки.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відзначив значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", та додав, що питання щодо територій продовжаться.

"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні варіанти. Це буде найважливіше питання, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо зустрітися або досягти певних компромісів щодо цього", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих".

Радник президента США Джаред Кушнер охарактеризував переговори у Парижі як "важливу віху" на шляху до миру в Україні. Він подякував президенту Макрону за організацію зустрічі та зусилля всіх учасників для досягнення узгоджених рішень.

"Це не означає, що ми укладемо мир, але мир був би неможливим без прогресу, якого було досягнуто сьогодні. Це означає, що якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона повинна знати, що після угоди вона в безпеці. Що вона, очевидно, має надійний механізм стримування та реальні запобіжні заходи, щоб переконатися, що це не повториться", - сказав він.