Украина, Франция и Великобритания подписали трехстороннюю декларацию в Париже: реакция лидеров

В Париже подписана совместная декларация всех участников Коалиции желающих и трехсторонняя декларация Украины, Франции и Британии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что документы содержат конкретные договоренности и усиливают готовность коалиции к поддержанию безопасности и завершению войны.

"Важно, что сегодня есть обстоятельные документы коалиции. Это не только слова. Конкретика. Совместная декларация всех стран участников Коалиции желающих и трехсторонняя декларация Франции, Британии и Украины. Документы эти есть. И это сигнал, насколько Европа и вся коалиция желающих готовы работать ради безопасности", - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что подписанные документы ужесточают юридическую основу для работы в парламентах других стран. Это позволит коалиции быть готовой быстро развернуть силы, когда дипломатические договоренности по завершению войны будут достигнуты.

По его словам, детали уже проработаны в рамках других документов: определено, какие страны готовы взять на себя лидерство в обеспечении безопасности на земле, воздухе и море, а также в восстановлении. Также согласованы необходимые силы и принципы их управления.

Реакция лидеров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что встреча лидеров Коалиции желающих в Париже продемонстрировала единство стран-партнеров в поддержке Украины.

Она подчеркнула, что совместное заявление лидеров стало четким сигналом солидарности: все страны готовы поддерживать Украину сейчас и работать вместе ради безопасного, стабильного и преуспевающего будущего.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины "Коалицией желающих".

По его словам, на встрече 35 стран-участниц Коалиции вместе с президентом Зеленским и делегацией США был достигнут важный прогресс в создании надежных гарантий безопасности для Украины. Декларация впервые формализует совместные усилия Коалиции, Украины и США и детализирует компоненты этих гарантий.

"Также мы формализовали здесь координационную группу, которая полностью интегрирует все соответствующие военные силы и обеспечит оперативную координацию между Коалицией желающих, Соединенными Штатами Америки и Украиной. Она будет оказывать поддержку в координации со штаб-квартирой Коалиции в Париже", - сказал он.

Как отметил Макрон, в рамках Коалиции желающих, на основе всей работы, проделанной за последние несколько месяцев, стороны "консолидировали наш подход". Таким образом, декларация определяет компоненты гарантий безопасности.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф отметил значительный прогресс в мирных усилиях после встречи "Коалиции желающих" и добавил, что вопросы по территориям продолжатся.

"Сегодняшняя встреча была важной, и мы считаем, что достигли значительного прогресса. Мы слышали, как президент Зеленский и другие люди здесь говорили о территориальных вариантах. Это будет важнейший вопрос, и мы продолжим эти обсуждения. Надеемся, мы сможем встретиться или достичь определенных компромиссов по этому поводу", - сказал он после встречи "Коали.

Советник президента США Джаред Кушнер охарактеризовал переговоры в Париже как "важную веху" по пути к миру в Украине. Он поблагодарил президента Макрона за организацию встречи и усилия всех участников для достижения согласованных решений.

"Это не означает, что мы заключим мир, но мир был бы невозможен без прогресса, который был достигнут сегодня. Это значит, что если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после соглашения она в безопасности. Что она, очевидно, имеет надежный механизм сдерживания и реальные меры предосторожности, чтобы убедиться, что это не повторится", - сказал он.