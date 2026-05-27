Возврат НДС на электромобили ударил по фронту: детали

НРК
Некоторые наземные роботизированные комплексы классифицируются как колесные транспортные средства с электрическим приводом. / Минобороны

Возврат налога на добавленную стоимость (НДС) на электромобили неожиданно повлияло на обеспечение военных на линии фронта, ведь некоторые наземные роботизированные комплексы классифицируются как колесные транспортные средства с электрическим приводом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Агентство оборонных закупок (АОЗ) в ответ на запрос УНИАН.

Там отмечают, что дополнительное влияние на сроки заключения контрактов оказало обновление налогового законодательства с начала 2026 года.

"Часть НРК по своим техническим характеристикам классифицируется как колесные транспортные средства с электрическим приводом и подпадает под соответствующие коды УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности – ред.)", – пояснили в ведомстве.

В АОЗ отмечают, что из-за отмены льготного режима налогообложения для таких категорий начали осуществляться с учетом НДС. Поэтому пришлось пересмотреть стоимость, так как производители повторно получали экспертные заключения по цене с учетом НДС, а ранее утвержденные параметры финансирования нуждались в корректировке.

В конце марта было принято решение, разрешившее контрактирование в рамках финансирования даже при превышении стоимости, что фактически разблокировало заключение контрактов на большинство типов НРК.

В АОЗ добавили, что так как производственный цикл НРК составляет в среднем 3-4 месяца, соответственно, поставка начинается после этого периода. Смещение сроков контрактирования напрямую влияет на сроки фактических поставок.

Таким образом, вероятно, если бюджет закупки остался прежним, но цена комплексов выросла, то количество НРК могло оказаться меньше.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине прекратила действовать льгота, освобождающая электромобили от НДС. Ввоз на территорию Украины, а также снабжение электрокаров на внутреннем рынке осуществляется с начислением этого налога.

Автор:
Светлана Манько