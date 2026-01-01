Теперь импортные электромобили будут облагать НДС. Эксперты ожидают крушение продаж новых электричек

С сегодняшнего дня в Украине прекратила действовать льгота, освобождающая электромобили от налога на добавленную стоимость (НДС). Следовательно, импорт и продажа электрокаров на внутреннем рынке будут осуществляться с начислением 20% НДС. Участники рынка предостерегают: это решение может практически остановить продажи новых электромобилей, а сам рынок почти на 99% сместиться во вторичный сегмент.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы налогового комитета Даниила Гетманцева в личном телеграмм-канале.

Как будет работать налог

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что с 2026 года НДС будет применяться ко всем электромобилям, независимо от даты ввоза или оформления права собственности.

"С 1 января 2026 года уже и ввоз на территорию Украины, и поставки на территории Украины будут осуществляться с начислением НДС — независимо от того, был ли такой автомобиль завезен без уплаты НДС, а также независимо от даты оформления права собственности на него", — заявил Гетманцев.

Изменения касаются:

новых и подержанных легковых электромобилей;

всех категорий грузового электротранспорта, включая седельные тягачи.

При этом государство отмечает: другие налоги остаются стабильными, хотя общая стоимость растаможки вырастет.

Легковые электромобили (новые и б/у):

пошлина — 0%;

НДС — 20% (вместо 0%);

акциз — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (без изменений).

Грузовой электротранспорт:

новые электротягачи: пошлина и акциз — 0%, НДС — 20%;

подержанные электротягачи: пошлина — 10%, НДС — 20%, акциз — 0%.

Новые электрокары могут исчезнуть из продажи

Координатор Tesla Club Ukraine Богдан Рогаля считает, что НДС сильнее всего ударит по новым электромобилям, тогда как вторичный рынок почти не пострадает.

"Наибольшее влияние НДС будет иметь именно на новые электрокары. Для подержанных авто, особенно с США, эффект будет минимальным или почти незаметным", — отмечает Рогаля.

По его словам, падение цен на аукционах в США фактически нивелирует налоговую нагрузку.

"Tesla Model 3, еще летом стоившая $13–14 тыс., сегодня продается за $7–8 тыс. Это полностью перекрывает 20% НДС", — объясняет эксперт.

В то же время, новые электромобили становятся экономически невыгодными для украинских покупателей. Координатор Tesla Club Ukraine отмечает, что новая линейка Hyundai, пользующаяся большим спросом в мире, может вообще не появиться на украинском рынке.

По его оценке, покупка электромобиля в Европе может оказаться выгоднее, чем приобретение нового автомобиля в Украине.

"Для сравнения: новый электрокар в Украине может стоить 50 тысяч евро, тогда как аналогичная модель в Германии с пробегом 2 тысячи км обойдется в 46 тысяч евро. Даже не новый, такой автомобиль обеспечивает экономию 4 тысяч евро на качественном авто" — подчеркивает Богдан Рогаля.

Из-за этих факторов он уверен, что рынок электромобилей в Украине будет почти на 99% состоять из вторичных авто. По его словам, спрос на новые машины останется только в премиум-сегменте, где дополнительные 10-20 тысяч долларов для покупателя уже не будут критическими.

