Электромобили и зарядные станции: как меняется инфраструктура Украины в 2025 году

Несмотря на войну и регулярные удары по энергетической инфраструктуре, рынок электромобилей в Украине продолжает расти. Вместе с ним развивается и сеть зарядных станций — сейчас в стране работает около 5 тысяч точек подзарядки. На этом рынке уже сформировалась конкуренция, однако инновационная отрасль все еще сталкивается с рядом вызовов, решение которых требует внимания на государственном уровне.

Как развивается инфраструктура для электромобилей и какие трудности испытывают предприниматели и автовладельцы — выяснило Delo.ua.

Сколько в Украине работает зарядных станций

В пресс-службе компании YASNO приводят данные, что последние подсчеты количества зарядных станций в Украине проводились еще в 2023 году, в то время как актуальных данных на этот год нет. Согласно этому исследованию, совокупное количество зарядных станций в Украине составило 5 тыс., из них скоростных — 20-25%.

"Наибольшее количество зарядных станций расположено в Киеве и области, а также на Львовщине, Днепропетровщине, Одесщине и Харьковщине. Это связано с более высокой плотностью населения, большим количеством электромобилей и развитой инфраструктурой, включающей торговые центры, АЗС и бизнес-центры, где расположены эти станции", — сообщили в компании.

Однако совладелец сети электрозарядных станций Flash Денис Косой называет меньшее количество работающих зарядных станций в Украине — около 4 тысяч. По его словам, из них около 1200 принадлежат сети EVA Chargers (бывший Autoenterprise), еще около 800 — Ionity Ukraine. Далее следуют Toka, Go To-U, Ecofactor — у каждой примерно по 300 станций.

"У нашей сети Flash около 125 станций. Еще один игрок — YASNO, у них около 100 станций. Есть также операторы с меньшими сетями — по 20–50 станций. Есть разные типы станций — медленные и DC-мощные. На рынке условно считают мощными от 80 кВт, ведь есть и более слабые — на 20 или 40 кВт", — отмечает Косой.

Кроме этого, в пресс-службе YASNO добавляют, что активные обороты также набирают сети АЗС OKKO и WOG, но какой процент рынка они контролируют, или планируют занять, в компании не уточнили.

Как война повлияла на рынок зарядных станций

Полномасштабное вторжение имело как сдерживающее, так и стимулирующее влияние на развитие сети зарядных станций. По данным YASNO, в начале 2022 года произошел спад во многих частных инвестициях, однако уже в 2023-2024 годах началось постепенное восстановление темпов установки зарядных станций.

"В новых условиях инвесторам приходится учитывать риски потерь активов, а также возможное повреждение сетей и перебои с напряжением. Кроме того, война нарушила цепи поставок — импорт оборудования, электронных компонентов и оборудования стал дороже", — говорят в YASNO.

Увеличение стоимости материалов и работ в свою очередь требует еще больше капиталовложений. Всё это уменьшает привлекательность для инвесторов. Но в то же время постоянный рост доли электрокаров в стране создает благоприятные условия для развития рынка зарядной инфраструктуры.

В частности, по информации Института исследований авторынка, суммарный объем сегмента электромобилей (включая легковые автомобили, грузовые и автобусы) по итогам августа 2025 года составил рекордные 11,5 тыс., что на 12,5% больше, чем было в июле текущего года, и на 22,5% больше по отношению к прошлогодним показателям.

"Рынок существенно вырос за последние годы. До 2020-го фактически работала лишь одна крупная компания — Autoenterprise, а в общей сложности станций было немного. В нашей сети, например, в 2021 году было всего 15 станций. Мы активно развивались уже во время полномасштабной войны, но это было не из-за войны, а потому что еще до ее начала у нас были планы расширения. Другие компании действовали так же", — подчеркивает Денис Косой.

Война остается одним из основных барьеров для развития электрозарядной инфраструктуры, ведь от обстрелов получают разрушения и повреждения энергосети и сами зарядные станции. Также развитие отрасли тормозится из-за недостаточной способности локальных электросетей и достаточно высоких начальных инвестиций.

"Большинство людей использует авто только в городе, и им даже инфраструктура почти не нужна — зарядились дома из розетки. А вот междугородние поездки требуют развития скоростных зарядок", — говорит Косой.

Чего ждать украинским владельцам электромобилей в ближайшие годы

С ожидаемым увеличением количества электромобилей в Украине спрос на зарядные станции продолжит расти. В городах девелоперы будут все чаще включать в проекты паркинги с инфраструктурой для зарядки электромобилей.

"Новые зарядки будут появляться и на трассах, особенно в западном направлении. Наибольшими востребованными станут ультрабыстрые зарядки, а также "умные" зарядные станции, которые могут оптимизировать процесс зарядки и интегрироваться с возобновляемыми источниками энергии", — рассказали в компании YASNO.

Совладелец сети Flash Денис Косой утверждает, что для дальнейшего развития этой индустрии необходимы налоговые льготы, в том числе освобождение от НДС на импорт электромобилей.

"Если этого не произойдет, рынок может "просесть" на год и больше. Сейчас, пока льгота действует, все пытаются завезти авто. Но когда она закончится, будет спад. Подобный отрицательный пример есть в Польше и Словакии, где таких стимулов не было. В то же время Германия или Нидерланды развиваются, потому что там дорого ездить на обычных авто", — сказал он.

Также он добавляет, что в Украине уже есть большая база электромобилей, которая составляет более 150 тысяч единиц. По мнению Дениса Косого, большинство их владельцев не захочет пересаживаться обратно на классические авто.

"Но вопрос, будут ли новые покупатели готовы платить на 20% больше авто. Основной драйвер перехода — доступная цена. Если можно купить Nissan Leaf за $8 тысяч и 12 лет ездить почти без трат, то это выгодно", — резюмирует совладелец сети электрозарядных станций Flash.

