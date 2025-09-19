Газ на авто: в августе вдвое меньше автомобилей перешли на ГБО, чем год назад

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установили на 1161 легковой автомобиль, что на 9,6% меньше, чем в июле и на 47,2% меньше, чем в августе прошлого года. Главной причиной установки ГБО остается экономия на топливе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

ГБО на автомобилях

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально установили на 1161 легковом автомобиле, учитывая только переоборудования, зарегистрированные в сервисных центрах МВД. По сравнению с июлем этот показатель снизился на 9,6%, а в годовом измерении - на 47,2% по сравнению с августом 2024 года.

Топ-10 марок авто с ГБО в августе

В этом году цены на газ для авто колебались – в начале января пропан-бутан стоил около 35 грн/л, повысился до 37 грн/л из-за новых ставок акциза, а сейчас стабилизировался на уровне 34,2 грн/л.

Среди автомобилей, на которых чаще всего устанавливали ГБО, лидирует Toyota через традиционные двигатели внутреннего сгорания без турбонаддува и прямого впрыска. В десятку также вошли Jeep, Hyundai и ВАЗ. В то же время бывший постоянный участник рейтинга ЗАЗ/Daewoo на этот раз покинул его пределы.

Среди моделей в августе лидерами по количеству установленных ГБО стали Skoda Octavia и Nissan Rogue – по 37 инсталляций на каждую. Совместное второе место заняли Jeep Cherokee и Hyundai Tucson, а третьим стал Mitsubishi Outlander.

Популярность переоборудования авто на газ в Украине определяется, прежде всего, ценой автогаза и объемами вновь прибывших автомобилей из США с «атмосферными» двигателями. В то же время, рост популярности электромобилей вряд ли позволит увеличить темпы установки ГБО в ближайшем будущем.

Напомним, в августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.