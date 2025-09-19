Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Газ на авто: в августе вдвое меньше автомобилей перешли на ГБО, чем год назад

авто
Спрос на газ для авто падает / Freepik

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) установили на 1161 легковой автомобиль, что на 9,6% меньше, чем в июле и на 47,2% меньше, чем в августе прошлого года. Главной причиной установки ГБО остается экономия на топливе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Института исследования авторынка.

ГБО на автомобилях

В августе 2025 года газобаллонное оборудование (ГБО) официально установили на 1161 легковом автомобиле, учитывая только переоборудования, зарегистрированные в сервисных центрах МВД. По сравнению с июлем этот показатель снизился на 9,6%, а в годовом измерении - на 47,2% по сравнению с августом 2024 года.

Фото 2 — Газ на авто: в августе вдвое меньше автомобилей перешли на ГБО, чем год назад

Топ-10 марок авто с ГБО в августе

В этом году цены на газ для авто колебались – в начале января пропан-бутан стоил около 35 грн/л, повысился до 37 грн/л из-за новых ставок акциза, а сейчас стабилизировался на уровне 34,2 грн/л.

Среди автомобилей, на которых чаще всего устанавливали ГБО, лидирует Toyota через традиционные двигатели внутреннего сгорания без турбонаддува и прямого впрыска. В десятку также вошли Jeep, Hyundai и ВАЗ. В то же время бывший постоянный участник рейтинга ЗАЗ/Daewoo на этот раз покинул его пределы.

Фото 3 — Газ на авто: в августе вдвое меньше автомобилей перешли на ГБО, чем год назад

Среди моделей в августе лидерами по количеству установленных ГБО стали Skoda Octavia и Nissan Rogue – по 37 инсталляций на каждую. Совместное второе место заняли Jeep Cherokee и Hyundai Tucson, а третьим стал Mitsubishi Outlander.

Популярность переоборудования авто на газ в Украине определяется, прежде всего, ценой автогаза и объемами вновь прибывших автомобилей из США с «атмосферными» двигателями. В то же время, рост популярности электромобилей вряд ли позволит увеличить темпы установки ГБО в ближайшем будущем.

Фото 4 — Газ на авто: в августе вдвое меньше автомобилей перешли на ГБО, чем год назад

Напомним, в августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Автор:
Ольга Опенько