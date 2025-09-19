Газ на авто: у серпні вдвічі менше автівок перейшли на ГБО, ніж рік тому

У серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) встановили на 1161 легковий автомобіль, що на 9,6% менше, ніж у липні, та на 47,2% менше, ніж у серпні минулого року. Головною причиною встановлення ГБО залишається економія на паливі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.

ГБО на автомобілях

У серпні 2025 року газобалонне обладнання (ГБО) офіційно встановили на 1161 легковому автомобілі, враховуючи лише переобладнання, зареєстровані у сервісних центрах МВС. Порівняно з липнем, цей показник знизився на 9,6%, а в річному вимірі — на 47,2% у порівнянні з серпнем 2024 року.

Топ-10 марок авто з ГБО у серпні

Цього року ціни на газ для авто коливалися - на початку січня пропан-бутан коштував близько 35 грн/л, підвищився до 37 грн/л через нові ставки акцизу, а зараз стабілізувався на рівні 34,2 грн/л.

Серед автомобілів, на яких найчастіше встановлювали ГБО, лідирує Toyota — через традиційні двигуни внутрішнього згоряння без турбонаддуву та прямого впорскування. До десятки також увійшли Jeep, Hyundai та ВАЗ. Натомість колишній постійний учасник рейтингу ЗАЗ/Daewoo цього разу залишив його межі.

Серед моделей у серпні лідерами за кількістю встановлених ГБО стали Skoda Octavia та Nissan Rogue — по 37 інсталяцій на кожну. Спільне друге місце посіли Jeep Cherokee та Hyundai Tucson, а третім став Mitsubishi Outlander.

Популярність переобладнання авто на газ в Україні визначається передусім ціною автогазу та обсягами новоприбулих автомобілів зі США з «атмосферними» двигунами. Водночас зростання популярності електромобілів навряд чи дозволить збільшити темпи встановлення ГБО у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.