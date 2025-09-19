Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які авто купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross / Infocar

У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1.  BYD Song Plus - 355 од.;
  2.  Toyota RAV-4 - 231 од.; 
  3. Hyundai Tucson - 215 од.;
  4.  Volkswagen ID.UNYX - 194 од.; 
  5. Honda eNS1 - 188 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому",  у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 352 од.; 
  2. Toyota Yaris Cross - 88 од.; 
  3. Toyota RAV-4 - 68 од.; 
  4. Volkswagen Touareg - 64 од.; 
  5. Skоda Octavia - 62 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

Автор:
Світлана Манько