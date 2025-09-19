- Категорія
Які авто купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі
У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у порівнянні з липнем 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.
Топ-5 авто у приватному сегменті
Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- BYD Song Plus - 355 од.;
- Toyota RAV-4 - 231 од.;
- Hyundai Tucson - 215 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 194 од.;
- Honda eNS1 - 188 од.
Топ-5 авто у корпоративному сегменті
За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 352 од.;
- Toyota Yaris Cross - 88 од.;
- Toyota RAV-4 - 68 од.;
- Volkswagen Touareg - 64 од.;
- Skоda Octavia - 62 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.