Які авто купують приватні і корпоративні клієнти: найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.

Топ-5 авто у приватному сегменті

Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

BYD Song Plus - 355 од.; Toyota RAV-4 - 231 од.; Hyundai Tucson - 215 од.; Volkswagen ID.UNYX - 194 од.; Honda eNS1 - 188 од.

Топ-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster - 352 од.; Toyota Yaris Cross - 88 од.; Toyota RAV-4 - 68 од.; Volkswagen Touareg - 64 од.; Skоda Octavia - 62 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.