Ринок авто: найпопулярнішими серед українців у серпні стали кросовери

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.

Очолив рейтинг Renault Duster.

ТОП-10 нових легковиків серпня:

Renault Duster - 486 од.; BYD Song Plus - 361 од.; Toyota RAV-4 - 299 од.; Hyundai Tucson - 251 од.; Volkswagen ID.UNYX - 206 од.; Honda eNS1 - 202 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 175 од.; BYD Sea Lion 07 - 155 од.; Toyota Yaris Cross - 148 од.; Volkswagen Touareg - 143 од.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.