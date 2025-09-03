Запланована подія 2

Ринок авто: найпопулярнішими серед українців у серпні стали кросовери

У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.

Очолив рейтинг Renault Duster.

ТОП-10 нових легковиків серпня:

  1. Renault Duster - 486 од.;
  2. BYD Song Plus - 361 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 299 од.;
  4. Hyundai Tucson - 251 од.;
  5.  Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
  6. Honda eNS1 - 202 од.;
  7.  Toyota Land Cruiser Prado - 175 од.;
  8. BYD Sea Lion 07 - 155 од.; 
  9. Toyota Yaris Cross - 148 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 143 од.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року

Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.

Автор:
Світлана Манько