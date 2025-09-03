- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ринок авто: найпопулярнішими серед українців у серпні стали кросовери
У серпні 2025 року за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків. Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що в десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери.
Очолив рейтинг Renault Duster.
ТОП-10 нових легковиків серпня:
- Renault Duster - 486 од.;
- BYD Song Plus - 361 од.;
- Toyota RAV-4 - 299 од.;
- Hyundai Tucson - 251 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 175 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
- Toyota Yaris Cross - 148 од.;
- Volkswagen Touareg - 143 од.
Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року
Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.