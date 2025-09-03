Рынок авто: самыми популярными среди украинцев в августе стали кроссоверы

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

Отмечается, что в десятку самых популярных автомобилей в очередной раз попали только кроссоверы.

Возглавил рейтинг Renault Duster.

ТОП-10 новых легковушек августа:

Renault Duster – 486 ед.; BYD Song Plus – 361 ед.; Toyota RAV-4 – 299 ед.; Hyundai Tucson – 251 ед.; Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.; Honda eNS1 – 202 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 175 ед.; BYD Sea Lion 07 – 155 ед.; Toyota Yaris Cross – 148 ед.; Volkswagen Touareg - 143 ед.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.