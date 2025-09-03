Запланована подія 2

Рынок авто: самыми популярными среди украинцев в августе стали кроссоверы

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson / Infocar

В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".

Отмечается, что в десятку самых популярных автомобилей в очередной раз попали только кроссоверы.

Возглавил рейтинг Renault Duster.

ТОП-10 новых легковушек августа:

  1. Renault Duster – 486 ед.;
  2. BYD Song Plus – 361 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 299 ед.;
  4. Hyundai Tucson – 251 ед.;
  5. Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.;
  6. Honda eNS1 – 202 ед.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado – 175 ед.;
  8. BYD Sea Lion 07 – 155 ед.;
  9. Toyota Yaris Cross – 148 ед.;
  10. Volkswagen Touareg - 143 ед.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько