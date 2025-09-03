- Категория
Рынок авто: самыми популярными среди украинцев в августе стали кроссоверы
В августе 2025 года за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные " Укравтопрома".
Отмечается, что в десятку самых популярных автомобилей в очередной раз попали только кроссоверы.
Возглавил рейтинг Renault Duster.
ТОП-10 новых легковушек августа:
- Renault Duster – 486 ед.;
- BYD Song Plus – 361 ед.;
- Toyota RAV-4 – 299 ед.;
- Hyundai Tucson – 251 ед.;
- Volkswagen ID.UNYX – 206 ед.;
- Honda eNS1 – 202 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 175 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 155 ед.;
- Toyota Yaris Cross – 148 ед.;
- Volkswagen Touareg - 143 ед.
Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.