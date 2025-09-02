Запланована подія 2

Какие новые автомобили покупают украинцы: самые популярные марки и модели

BYD Song Plus
Фото: .infocar.ua

В августе 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома" и Института исследования авторынка ( ИДА ).

Аналитики объясняют снижение продаж тем, что год назад на рынке царил безумный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто.

Эксперты отмечают, что по отношению к июлю 2025 года спрос на новые авто вырос на 5%.

Бензин, гибрид или электрокар

Картина по приоритетам горючего   в сегменте новых легковушек следующая: лидируют   бензиновые   версии с долей 31,7%. Вторая позиция   у электромобилей – 28,1%. Версии с гибридными   силовыми установками на третьей позиции с долей 23,2% в сегменте.   Дизельные   привлекли внимание только 16,9% покупателей.

По данным "Укравтопрома", первенство на рынке продолжает удерживать японская марка Toyota, в затылок которой дышит китайский автопроизводитель BYD.

ТОП-10 марок августа:

  1. Toyota – 999 ед.;
  2. BYD – 860 ед.;
  3. Renault – 529 ед.;
  4. Volkswagen – 527 ед.;
  5. Skоda- 407 ед.;
  6. Hyundai – 393 ед.;
  7. BMW – 337 ед.;
  8. Honda- 328 ед.;
  9. Suzuki – 231 ед.;
  10. Audi-225 ед.;

Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster (486 ед.), однако от него не слишком отстал BYD Song Plus. Третье место принадлежит Toyota RAV4.

Часть   юридических   лиц, ставших покупателями новых авто в прошлом месяце, составила 27,4%, частные   покупатели-физлица,   соответственно, купили 72,6% новых легковушек.

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.

Напомним, в июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года.

