Какие новые автомобили покупают украинцы: самые популярные марки и модели
В августе 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером луны стал компактный кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома" и Института исследования авторынка ( ИДА ).
Аналитики объясняют снижение продаж тем, что год назад на рынке царил безумный спрос, вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто.
Эксперты отмечают, что по отношению к июлю 2025 года спрос на новые авто вырос на 5%.
Бензин, гибрид или электрокар
Картина по приоритетам горючего в сегменте новых легковушек следующая: лидируют бензиновые версии с долей 31,7%. Вторая позиция у электромобилей – 28,1%. Версии с гибридными силовыми установками на третьей позиции с долей 23,2% в сегменте. Дизельные привлекли внимание только 16,9% покупателей.
По данным "Укравтопрома", первенство на рынке продолжает удерживать японская марка Toyota, в затылок которой дышит китайский автопроизводитель BYD.
ТОП-10 марок августа:
- Toyota – 999 ед.;
- BYD – 860 ед.;
- Renault – 529 ед.;
- Volkswagen – 527 ед.;
- Skоda- 407 ед.;
- Hyundai – 393 ед.;
- BMW – 337 ед.;
- Honda- 328 ед.;
- Suzuki – 231 ед.;
- Audi-225 ед.;
Часть юридических лиц, ставших покупателями новых авто в прошлом месяце, составила 27,4%, частные покупатели-физлица, соответственно, купили 72,6% новых легковушек.
Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем в прошлом.
Напомним, в июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года.