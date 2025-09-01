Запланована подія 2

Названы самые мощные гиперкары 2025: кто возглавил рейтинг

Koenigsegg Gemera
Фото: Укравтопром

Рейтинг самых мощных автомобилей в 2025 году возглавил Koenigsegg Gemera. Это 4-местный гибридный гиперкар, который производит шведская компания Koenigsegg.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на рейтинг Visualcapitalist.

В самой мощной версии автомобиль оборудован 5-литровым мотором с двойным турбонаддувом и одним электродвигателем на передних колесах.

В таком исполнении Gemera выдает 2300 л.

ТОП-10 самых мощных гиперкаров:

  1. Koenigsegg Gemera – 2300 л.с.
  2. Rimac Nevera R – 2107 л.с.
  3. Aspark Owl – 1984 л.с.
  4. Lotus Evija – 1972 л.с.
  5. Pininfarina Battista – 1900 л.с.
  6. Pininfarina B95 – 1877 л.с.
  7. Hennessey Venom F5 – 1817 л.с.
  8. Bugatti Tourbillon – 1775 л.с.
  9. Koenigsegg CC850 – 1385 л.с.
  10. SSC Tuatara – 1350 л.с.

Напомним, с начала года на рынках стран ЕС было реализовано почти 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.

Автор:
Светлана Манько