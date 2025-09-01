- Категория
Названы самые мощные гиперкары 2025: кто возглавил рейтинг
Рейтинг самых мощных автомобилей в 2025 году возглавил Koenigsegg Gemera. Это 4-местный гибридный гиперкар, который производит шведская компания Koenigsegg.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на рейтинг Visualcapitalist.
В самой мощной версии автомобиль оборудован 5-литровым мотором с двойным турбонаддувом и одним электродвигателем на передних колесах.
В таком исполнении Gemera выдает 2300 л.
ТОП-10 самых мощных гиперкаров:
- Koenigsegg Gemera – 2300 л.с.
- Rimac Nevera R – 2107 л.с.
- Aspark Owl – 1984 л.с.
- Lotus Evija – 1972 л.с.
- Pininfarina Battista – 1900 л.с.
- Pininfarina B95 – 1877 л.с.
- Hennessey Venom F5 – 1817 л.с.
- Bugatti Tourbillon – 1775 л.с.
- Koenigsegg CC850 – 1385 л.с.
- SSC Tuatara – 1350 л.с.
Напомним, с начала года на рынках стран ЕС было реализовано почти 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.