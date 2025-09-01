Названо найпотужніші гіперкари 2025: хто очолив рейтинг

Рейтинг найпотужніших авто у 2025 році очолив Koenigsegg Gemera. Це 4-місний гібридний гіперкар, який виготовляє шведська компанія Koenigsegg.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на рейтинг Visualcapitalist.

Зазначається, що у найпотужнішій версії автомобіль обладнано 5-літровим мотором з подвійним турбонаддувом та одним електродвигуном на передніх колесах.

У такому виконанні Gemera видає 2300 к.с.

ТОП-10 найпотужніших гіперкарів:

Koenigsegg Gemera - 2300 к.с. Rimac Nevera R - 2107 к.с. Aspark Owl - 1984 к.с. Lotus Evija - 1972 к.с. Pininfarina Battista - 1900 к.с. Pininfarina B95 - 1877 к.с. Hennessey Venom F5 - 1817 к.с. Bugatti Tourbillon - 1775 к.с. Koenigsegg CC850 - 1385 к.с. SSC Tuatara - 1350 к.с.

Нагадаємо, з початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів.Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen.