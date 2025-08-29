Названо найпопулярніші автомобільні бренди в ЄС

З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів.Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових авто марки Volkswagen, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:

Volkswagen – 738878 од. (+5%); Toyota – 496009 од. (-8%); Skoda – 423138 од. (+10%); Renault – 400802 од. (+7%); BMW – 382234 од. (+4%).

Нагадаємо, продажі нових автомобілів у Європі зросли на 5,9% у липні, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції та Італії. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку.