Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,40

48,21

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Названо найпопулярніші автомобільні бренди в ЄС

Volkswagen
Найпопулярнішим брендом у автомобілістів Євросоюзу залишається Volkswagen.

З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів.Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових авто марки Volkswagen, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:

  1. Volkswagen – 738878 од. (+5%);
  2.  Toyota – 496009 од. (-8%);
  3. Skoda – 423138 од. (+10%); 
  4. Renault – 400802 од. (+7%); 
  5. BMW – 382234 од. (+4%).

Нагадаємо, продажі нових автомобілів у Європі зросли на 5,9% у липні, оскільки стрибок у Німеччині переважив падіння у Великій Британії, Франції та Італії. Китайський автогігант BYD вперше випередив Tesla за часткою ринку.

Автор:
Світлана Манько