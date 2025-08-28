- Категорія
В Україну завезли електромобілів на $813,8 млн: найбільше з Китаю
За шість місяців 2025 року в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 38% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн.
За даними аналітиків, з цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. – вживані (+45%).
Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн.
Натомість імпорт вживаних електромобілів коштував $581,7 млн.
Звідки везуть
В "Укравтопромі" повідомляють, що левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.
На другому місці Японія (4%), на третьому – Німеччина (3%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%).
Другий результат у Кореї – 17%, а третій у Німеччини – 15%.
Ринок електромобілів
У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.