Новини
В Україну завезли електромобілів на $813,8 млн: найбільше з Китаю

електромобіль
Фото: Freepik

За шість місяців 2025 року в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 38% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн.

За даними аналітиків, з цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. – вживані (+45%).

Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн.

Натомість імпорт вживаних електромобілів коштував $581,7 млн.

Звідки везуть

В "Укравтопромі" повідомляють, що левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.

На другому місці Японія (4%), на третьому – Німеччина (3%).

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%).

Другий результат у Кореї – 17%, а третій у Німеччини – 15%.

Ринок електромобілів

У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua. 

Автор:
Світлана Манько