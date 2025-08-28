Запланована подія 2

Читати українською

В Украину завезли электромобилей на $813,8 млн: больше всего из Китая

электромобиль
Фото: Freepik

За шесть месяцев 2025 г. в Украину было импортировано 42,7 тыс. легковых электромобилей (BEV). Это на 38% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $813,8 млн.

По данным аналитиков, из этого количества новыми были 9,6 тыс. автомобилей. (+19%), а 33,1 тыс. – подержанные (+45%).

Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $232,1 млн.

Вместо этого импорт подержанных электромобилей стоил $581,7 млн.

Откуда везут

В "Укравтопроме" сообщают, что львиная доля новых электромобилей (91%) была завезена из Китая.

На втором месте – Япония (4%), на третьем – Германия (3%).

Лидером по поставкам б/у электромобилей были США (39%).

Второй результат у Кореи – 17%, а третий у Германии – 15%.

Рынок электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько