Где в Украине чаще всего покупают автомобили: самые популярные модели в регионах

В июле крупнейшими региональными рынками по продаже легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 63% июльских продаж новых легковых автомобилей.

Так, за месяц в Киеве приобрели 2162 авто. (на 5% меньше, чем в прошлом).

В Киевской области было зарегистрировано 624 ед. (+30%).

Регистрация Днепропетровщины получили 530 авто. (+7%), в Одесской области – 382 ед. (+10%), во Львовской области – 360 ед. (+11%).

Самые популярные модели

По данным аналитиков, бестселлером июля на рынке новых авто Киева был Renault Duster.

В Киевской, Одесской и Львовской области первенство в BYD Song Plus.

Жители Днепропетровской области чаще покупали Honda eNS1.

Напомним, в июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.

Заметим, что в первом полугодии 2025 украинцы приобрели почти 33 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч было реализовано частным покупателям, а 10,4 тысяч — юридическим лицам. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос со стороны физических лиц вырос на 5%, тогда как корпоративный сектор продемонстрировал спад на 10%.