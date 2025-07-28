Украинцы покупают больше новых авто, бизнес – меньше: статистика за полгода

В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели почти 33 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч было реализовано частным покупателям, а 10,4 тысяч — юридическим лицам. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос со стороны физических лиц вырос на 5%, тогда как корпоративный сектор продемонстрировал спад на 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Самые популярные легковушки среди украинцев и бизнеса

В течение первого полугодия 2025 года частные покупатели на украинском рынке предпочитали следующие модели новых легковушек:

Toyota RAV4 - 1 336 авто. BYD Song Plus - 944 авто. Renault Duster - 913 авто. Hyundai Tucson - 851 авто. Volkswagen ID.Unyx - 801 авто.



Среди юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

Renault Duster - 1 567 авто. Skoda Octavia - 512 авто. Toyota Prado - 380 авто. Toyota RAV4 - 332 авто. Skoda Kodiaq - 330 авто.

Таким образом, несмотря на разные приоритеты в выборе моделей, Renault Duster возглавил рейтинги продаж в обоих сегментах.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.