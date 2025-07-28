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Украинцы покупают больше новых авто, бизнес – меньше: статистика за полгода
В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели почти 33 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч было реализовано частным покупателям, а 10,4 тысяч — юридическим лицам. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос со стороны физических лиц вырос на 5%, тогда как корпоративный сектор продемонстрировал спад на 10%.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Самые популярные легковушки среди украинцев и бизнеса
В течение первого полугодия 2025 года частные покупатели на украинском рынке предпочитали следующие модели новых легковушек:
- Toyota RAV4 - 1 336 авто.
- BYD Song Plus - 944 авто.
- Renault Duster - 913 авто.
- Hyundai Tucson - 851 авто.
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Volkswagen ID.Unyx - 801 авто.
Среди юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 1 567 авто.
- Skoda Octavia - 512 авто.
- Toyota Prado - 380 авто.
- Toyota RAV4 - 332 авто.
- Skoda Kodiaq - 330 авто.
Таким образом, несмотря на разные приоритеты в выборе моделей, Renault Duster возглавил рейтинги продаж в обоих сегментах.
Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.