Продажи дизельных автомобилей в Украине упали на 13% в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысяч дизельных легковых автомобилей — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укравтопром.

Рынок дизельных легковых автомобилей

Из зарегистрированных в первом полугодии дизельных автомобилей 6,4 тысячи составляли новые легковушки, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Еще 25,2 тысячи – это подержанные авто, ввезенные из-за границы. Их количество уменьшилось на 11%.

На рынке новых автомобилей дизельные модели охватили 19% от общего количества продаж. В прошлом году этот показатель составил 24%. В сегменте подержанных импортируемых авто доля дизельных легковушек также снизилась - с 25% до 22%.

Среди новых дизельных автомобилей наиболее популярными моделями были:

Renault Duster - 1 634 автомобиля. Toyota Land Cruiser Prado - 791. Volkswagen Touareg - 617. Volkswagen Tiguan - 466. Skoda Kodiaq - 355.

В категории подержанных дизельных автомобилей, импортируемых из-за границы, больше всего регистраций имели:

Renault Megane - 2 188 автомобилей. Skoda Octavia - 1 707. Nissan Qashqai - 1 660. Volkswagen Passat - 1 396. Volkswagen Golf - 874.

Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили около 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.