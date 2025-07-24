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Продажи дизельных автомобилей в Украине упали на 13% в первом полугодии 2025 года
В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысяч дизельных легковых автомобилей — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных автомобилей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укравтопром.
Рынок дизельных легковых автомобилей
Из зарегистрированных в первом полугодии дизельных автомобилей 6,4 тысячи составляли новые легковушки, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Еще 25,2 тысячи – это подержанные авто, ввезенные из-за границы. Их количество уменьшилось на 11%.
На рынке новых автомобилей дизельные модели охватили 19% от общего количества продаж. В прошлом году этот показатель составил 24%. В сегменте подержанных импортируемых авто доля дизельных легковушек также снизилась - с 25% до 22%.
Среди новых дизельных автомобилей наиболее популярными моделями были:
- Renault Duster - 1 634 автомобиля.
- Toyota Land Cruiser Prado - 791.
- Volkswagen Touareg - 617.
- Volkswagen Tiguan - 466.
- Skoda Kodiaq - 355.
В категории подержанных дизельных автомобилей, импортируемых из-за границы, больше всего регистраций имели:
- Renault Megane - 2 188 автомобилей.
- Skoda Octavia - 1 707.
- Nissan Qashqai - 1 660.
- Volkswagen Passat - 1 396.
- Volkswagen Golf - 874.
Заметим, в прошлом году украинский автопарк пополнили около 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.