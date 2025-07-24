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Продажі дизельних авто в Україні впали на 13% у першому півріччі 2025 року

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Ринок дизельних легкових авто в Україні

У першому півріччі 2025 року українці придбали 31,6 тисячі дизельних легкових автомобілів — це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Дизельні моделі втрачають частку ринку серед як нових, так і вживаних авто.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укравтопром.

Ринок дизельних легкових авто

З-поміж зареєстрованих у першому півріччі дизельних автомобілів 6,4 тисячі становили нові легковики, що на 21% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Ще 25,2 тисячі — це вживані авто, ввезені з-за кордону. Їх кількість зменшилась на 11%.

На ринку нових автомобілів дизельні моделі охопили 19% від загальної кількості продажів. Торік цей показник становив 24%. У сегменті вживаних імпортованих авто частка дизельних легковиків також знизилася — з 25% до 22%.

Серед нових дизельних авто найбільш популярними моделями були:

  1. Renault Duster — 1 634 автомобілі.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 791.
  3. Volkswagen Touareg — 617.
  4. Volkswagen Tiguan — 466.
  5. Skoda Kodiaq — 355.

У категорії вживаних дизельних авто, імпортованих з-за кордону, найбільше реєстрацій мали:

  1. Renault Megane — 2 188 автомобілів.
  2. Skoda Octavia — 1 707.
  3. Nissan Qashqai — 1 660.
  4. Volkswagen Passat — 1 396.
  5. Volkswagen Golf — 874.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році. 

Автор:
Ольга Опенько