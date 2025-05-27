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Український авторинок 2025: гібриди обійшли дизельні авто за популярністю

авто
Гібриди обійшли дизельні авто

У 2025 році українці стали частіше купувати нові гібридні автомобілі, які за часткою продажів уже обійшли дизельні авто та впевнено наближаються до бензинових. Водночас на вторинному ринку переважають бензинові та дизельні машини.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку

У сегменті вживаних автомобілів переважають бензинові авто — 43,88% частки ринку, що на 0,92 відсоткового пункту більше, ніж торік. Дизель втратив 2,13 п.п., але все ще утримує значну частку — 28,43%. Помітно зростає популярність електромобілів: їхня частка сягнула 7,09% (+2,54 п.п.), що свідчить про поступове насичення вторинного ринку такими авто.

Фото 2 — Український авторинок 2025: гібриди обійшли дизельні авто за популярністю

Газобалонне обладнання (ГБО) продовжує здавати позиції, а гібриди займають невелику нішу — 2,46% із незначним зростанням.

Загалом структура вторинного ринку змінюється повільно: тут спрацьовує ефект інерції — продаються переважно авто, які вже є в наявності.

Найдинамічніші зміни спостерігаються у сегменті нових автомобілів. Частка гібридів за рік зросла більш ніж удвічі — з 14,87% до 27,27%, і вони вже займають друге місце після бензинових авто (37,55%). Водночас дизельні моделі втратили понад 6 п.п. і становлять лише 20,44%.

Фото 3 — Український авторинок 2025: гібриди обійшли дизельні авто за популярністю

Частка електромобілів дещо знизилась — до 13,59%, тоді як авто з ГБО майже зникли: лише 0,17% від усіх нових реєстрацій у 2025 році.

Український авторинок дедалі більше демонструє розрив між сегментами. Якщо вторинний ринок поки залишається переважно традиційним — з домінуванням бензину й дизеля, то серед нових авто швидко зростає інтерес до гібридів та інших альтернативних джерел енергії.

Додамо, у 2024 році український автопарк поповнили 23,9 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 39% більше, ніж у 2023 році.

Автор:
Тетяна Гойденко