Украинский авторынок 2025: гибриды обошли дизельные авто по популярности

В 2025 году украинцы стали чаще покупать новые гибридные автомобили, которые по части продаж уже обошли дизельные авто и уверенно приближаются к бензиновым. В то же время на вторичном рынке преобладают бензиновые и дизельные машины.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

В сегменте подержанных автомобилей преобладают бензиновые авто — 43,88% доли рынка, что на 0,92 процентного пункта больше, чем в прошлом. Дизель потерял 2,13 п.п., но все еще удерживает значительную долю – 28,43%. Заметно растет популярность электромобилей: их доля достигла 7,09% (+2,54 п.п.), что свидетельствует о постепенном насыщении вторичного рынка такими авто.

Газобаллонное оборудование (ГБО) продолжает сдавать позиции, а гибриды занимают небольшую нишу — 2,46% с незначительным ростом.

В целом структура вторичного рынка меняется медленно: здесь срабатывает эффект инерции — продаются преимущественно авто, которые уже есть.

Наиболее динамичные изменения наблюдаются в сегменте новых автомобилей. Доля гибридов за год выросла более чем вдвое – с 14,87% до 27,27%, и они уже занимают второе место после бензиновых авто (37,55%). В то же время дизельные модели потеряли более 6 п.п. и составляют всего 20,44%.

Доля электромобилей несколько снизилась — до 13,59%, тогда как автомобили с ГБО почти исчезли: всего 0,17% всех новых регистраций в 2025 году.

Украинский авторынок все больше демонстрирует разрыв между сегментами. Если вторичный рынок пока остается преимущественно традиционным с доминированием бензина и дизеля, то среди новых авто быстро растет интерес к гибридам и другим альтернативным источникам энергии.

Добавим, в 2024 году украинский автопарк пополнили 23,9 тысяч гибридных легковых. автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в 2023 году.